Homem é preso com armas, munições e veículos adulterados na BA

Um homem foi preso em posse de dois veículos com sinais de adulteração no chassi, armas de grosso calibre, cartuchos, espoletas e chumbos, nesta segunda-feira, 31, por investigadores da Delegacia Territorial de Dom Basílio, município distante 610 km de Salvador. As informações foram divulgadas pela Polícia Civil apenas nesta quinta-feira, 3.

Hildebrando Santos da Silva, de 41 anos, foi preso com o material na Fazenda Solobro, zona rural de Dom Basílio, onde a polícia também encontrou um veículo Pálio com sinal de adulteração e uma motocicleta com chassi suprimido.

Um rifle calibre 44, uma espingarda calibre 36, dois canos de espingarda, além de 36 artefatos utilizados para furar pneus, conhecidos como miguelitos, também foram apreendidos. Hildebrando foi autuado por posse ilegal de arma e adulteração de sinal de veículo, ficando custodiado na unidade policial da 20ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Brumado) à disposição da Justiça.

