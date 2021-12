Homem é preso com armas e munições em Feira de Santana

Willian Santos de Jesus foi preso na quarta-feira, 24, por policiais da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), de Feira de Santana, portando duas pistolas, uma 9mm e outra 380, além de um revólver 38 e munições.

Segundo os policiais, o suspeito confessou que utilizou o revólver para matar o pedreiro Edson Moreira, o Xilinho, no dia 14 de maio, no bairro Feira X. A vítima foi levada ao Hospital Geral Clériston Andrade (HCGA), mas não resistiu aos ferimentos. A motivação do crime não foi revelada.

Willian Santos vai responder por porte ilegal de arma e homicídio. As armas e munições foram levadas para o Departamento de Polícia Técnica (DPT).

adblock ativo