Homem é preso com armas e drogas em Santo Antônio de Jesus

Gislan dos Santos, de 25 anos, foi preso, na manhã desta segunda-feira, 24, com drogas e armas em uma casa no município de Santo Antônio de Jesus, a 185 quilômetros de Salvador. Um adolescente de 16 anos que também estava na residência, , localizada na rua Nova Esperança, no bairro Alto de Santo Antônio, foi apreendido.

De acordo com a polícia, agentes da 4ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) receberem denúncias de que havia diversos homens escondidos no imóvel. No local, a equipe foi recebida a tiros pelos suspeitos, que, com excessão de Gislan e do jovem, conseguiram fugir.

Na casa, foram encontrados dois revólveres calibres 38, com numerações suprimidas e munições, 44 trouxas de cocaína, quatro de maconha, uma quantia de R$ 200 e três celulares.

Gislan foi autuado por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, sendo encaminhado ao sistema prisional. Já o adolescente foi levado para o Ministério Público (MP-BA).

