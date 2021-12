Homem é preso com armas e animal silvestre em São Desidério

Um homem foi preso nesta quarta-feira, 4, com armas de fogo e um animal silvestre abatido no assentamento de Vitória, no município de São Desidério (distante 888 km de Salvador).

O suspeito, que não teve o nome revelado, e o material apreendido foram apresentados na delegacia da Polícia Civil de Barreiras, onde foi registrada a ocorrência. As informações são do blog Sigi Vilares.

