Homem é preso com arma e motocicleta roubada em Itabuna

Um homem identificado como Lucas Ribeiro dos Santos, 22 anos, foi preso em flagrante na segunda-feira, 7, com uma motocicleta roubada, uma espingarda calibre 12, de fabricação caseira, um revólver calibre 22, e munições. Flagrante aconteceu no município de Itabuna, no sul baiano.

De acordo com informações da Polícia Civil, Lucas Ribeiro tem passagens pela polícia. “Ele já foi preso por furto e está sendo autuado por receptação de veículo com restrição de roubo e porte ilegal de arma de fogo”, explicou o delegado Miguel Cicerelli.

O suspeito está à disposição da Justiça.

