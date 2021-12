Homem é preso com arma e moto roubada em Feira de Santana

Robert Jonathan Gomes de Santana, de 30 anos, foi preso na noite de quinta-feira, 28, ao ser flagrado com um revólver e uma moto com restrições de roubo no município de Feira de Santana (a 109 km de Salvador).

Segundo o blog Central de Polícia, Robert é morador do bairro de Pirajá, na capital baiana, e estava acompanhado de um outro suspeito, que conseguiu fugir.

Os dois foram identificados por policiais das Rondas Especiais (Rondesp) nas margens da BR-116, em uma localidade conhecida como Três Riachos, quando conduziam a motocicleta.

Robert foi apresentado na central de flagrantes do Complexo de Delegacias de Sobradinho. O outro suspeito é procurado pela polícia.

