Homem é preso com arma e drogas três meses após sair de presídio

Vágner Silva dos Santos, conhecido como Capenga, foi preso na noite do domingo, 29, em Ribeira do Pombal, em Salvador, após ser flagrado com armas e drogas. Ele havia saído do presídio de Paulo Afonso há três meses.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), Capenga foi localizado por policiais da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) com um outro suspeito identificado como Marcelo Santos de Jesus.

Com a dupla, foram apreendidos uma pistola calibre 380, munições, 139 porções de cocaína e maconha, duas balanças e uma máscara.

Materiais apreendidos com os suspeitos | Divulgação | SSP-BA

