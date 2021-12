Homem é preso com arma e drogas dentro de casa em Eunápolis

Um homem identificado como Marcos Paulo Oliveira Gonçalves foi preso na segunda-feira, 14, com quase um quilo de maconha e crack dentro de casa, no bairro Itapoã, em Eunápolis (distante 526 km da capital baiana).

De acordo com informações do site Radar 64, além das drogas, a polícia apreendeu um revólver calibre 38 com numeração suprimida, seis cartuchos, um celular com restrição de furto ou roubo e uma motocicleta.

A polícia chegou até o suspeito após denúncias anônimas informarem que ele tinha ligação com tentativas de homicídio, ocorridas na semana passada, na cidade. Marcos Paulo confessou que era dono das drogas e afirmou ser integrante de uma organização criminosa. Mas negou as suspeitas de envolvimento nas tentativas de homicídio.

O suspeito foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Um homem que estava com ele no momento da prisão foi liberado após ficar constatado que ele não tinha participação no crime.

adblock ativo