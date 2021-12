Homem é preso com 9 kg de crack na BR-116

Um homem foi preso com 9 kg de crack, nesta segunda-feira, 24, na BR-116, no município baiano de Encruzilhada. O detido, que é natural de Vespasiano, em Minas Gerais, estava levando a droga de Belo Horizonte, em Minas Gerais, para Recife, no Pernambuco, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF). O homem e a droga foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Judiciária de Cândido Sales.

