Homem é preso com 70 cartões bancários e do Bolsa Família na Bahia

Um homem foi preso com aproximadamente 70 cartões bancários e do Bolsa Família no município de Glória (a 500km de Salvador).

O suspeito, que não teve a identidade revelada, teria conseguido os cartões por meio de vítimas de agiotagem da cidade. A prisão ocorreu graças a uma denúncia anônima.

Além dos cartões, também foi encontrada com o suspeito a quantia de R$ 3 mil em cheques e R$ 300 em dinheiro.

