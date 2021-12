Homem é preso com 6 kg de maconha em Camaçari

Apontado pela polícia por envolvimento com o tráfico, Deivison Silva Quinto, de 31 anos, foi preso na noite do domingo, 30. com 6 kg de maconha na cidade de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS),

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), ele foi abordado por uma equipe das Rondas Especiais (Rondesp) durante patrulhamento na rua Itapetinga, no bairro conhecido como PHOC II.

Com Deivison Silva, foram encontrados duas trouxas da erva prontas para comercialização, seis tabletes de maconha com um quilo cada, um papelote de cocaína e dois celulares.

O suspeito e o material apreendido foram encaminhados para a 18ª Delegacia Territorial de Camaçari.

