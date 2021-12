Homem é preso com 4,8 kg de maconha em Senhor do Bonfim

Um homem de 51 anos foi preso com 4,8 quilos de maconha e duas balanças de precisão em Senhor do Bonfim, a 384 km de Salvador. A droga estava com Getúlio Ribeiro Alves, que foi detido por investigadores da 19ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin).

Ainda não há informações sobre a origem da droga, que é investigada pela polícia. Getúlio foi autuado por tráfico de drogas e levado para o Complexo Policial de Senhor do Bonfim, onde permanece à disposição da Justiça.

Já o material apreendido foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT), onde será periciado.

