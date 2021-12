Homem é preso com 40 bananas de dinamite; material serviria para ataque a carro-forte

Um homem foi preso na noite de segunda-feira, 16, em um trecho da BR 101, de Ribeira do Pombal, agreste baiano, com 40 dinamites. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os agentes perceberam o condutor do veículo fazendo manobras bruscas na rodovia e, logo depois, abandonou o veículo e tentou fugir.

De acordo com informações do site Verdinho Notícias, além das dinamites, ele possuía também dois fuzis, dois coletes balísticos, algemas, carregadores e um Fiat Toro roubado. A polícia encontrou també 155 munições calibre 5.56, 52 espoletas, pavis detonantes e outros apetrechos utilizados na detonação de explosivos. Os policiais encontraram os materiais após o veículo ser abandonado pelo suspeito.

O suspeito foi capturado na rodovia de Ribeira do Pombal. Quando questionado, o homem, de 27 anos, informou que o arsenal apreendido seria utilizado para assalto a carro-forte de valores.

