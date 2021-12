Homem é preso com 373 trouxas de maconha em Simões Filho

Um homem foi preso na noite da última terça-feira, 6, por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas na cidade de Simões Filho, Região Metropolitana de Salvador. Foram apreendidas com o acusado, 373 trouxas de maconha, seis pinos com cocaína, além de 11 sacos com vários pinos para acondicionar a droga.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), com José Anderson Santana Silva também foi encontrado um caderno com anotações que seriam sobre o comércio de entorpecentes.

O acusado e todo material apreendido foram apresentados na Central de Flagrantes, localizada na Avenida Tancredo Neves, em Salvador.

