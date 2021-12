Homem é preso com 325 pinos de cocaína no interior da Bahia

Marcos Antônio Magalhães, de 30 anos, foi preso com 325 pinos de cocaína na noite da última terça-feira, 13, no município de Macaúbas (distante 693 km de Salvador). De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), os entorpecentes foram localizados no momento que um efetivo policial realizava rondas na Rua do Aeroporto e notaram dois homens em atitude suspeita.

A dupla fugiu por um matagal, mas durante a perseguição, Marcos foi capturado com as drogas, já o comparsa conseguiu escapar. Conforme o órgão, essa não é a primeira vez que Marcos é flagrado com entorpecentes.

As drogas, assim como o suspeito, foram apresentados na Delegacia Territorial de Macaúbas.

