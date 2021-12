Homem é preso com 300 quilos de maconha dentro de carro

Um homem identificado como Antônio José Farias Costa, 33 anos, foi preso com cerca de 300 quilos de maconha dentro de um veículo, na BR-116, próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Feira de Santana (distante a 109 km de Salvador), por volta de 0h20 da madrugada desta sexta-feira, 5.



Segundo a PRF, Farias estava em um Corsa sedã prata quando foi abordado e flagrado com a droga no Km 7 da rodovia por policiais da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes e de Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (DTE Feira e Draco).



Ele informou aos policiais que pegou a maconha na cidade de Ipirá para entregá-la em Feira de Santana. Ainda de acordo com o suspeito, ele receberia R$ 5 mil pelo transporte.



O criminoso foi conduzido para a Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes, localizada no bairro de Sobradinho, em Feira.

Antônio iria receber 5 mil pelo transporte da droga (Foto: Divulgação | Polícia Civil)

