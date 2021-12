Homem é preso com 3 mil espoletas explosivas em ônibus

Um homem foi preso em flagrante por transportar 3 mil unidades de materiais explosivos em um ônibus interestadual, em Vitória da Conquista (a 541 km de Salvador), na noite desta quinta-feira, 8.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a prisão ocorreu por volta das 21h, no km 830 da BR-116. Conforme a PRF, os artefatos teriam sido comprados em Coronel Murta (MG) e seriam distribuídos em Feira de Santana, a 109 km da capital baiana.

O material estava no compartimento de carga do ônibus, que fazia a linha São Paulo - Arapiraca. Após encontrar as espoletas, os policiais identificaram o dono dos pacotes.

Em depoimento à polícia, o homem, que não teve o nome divulgado, contou que pagou R$ 6 mil pelos artefatos e confessou não ter permissão para realizar o transporte da carga.

O homem foi autuado pelo crime de posse ilegal de arma de fogo e encaminhado para a delegacia de Vitória da Conquista.

