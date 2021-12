Homem é preso com 21 pistolas escondidas em tanque de carro

Vinte e uma pistolas, que serviriam para "abastecer" uma facção criminosa que atua em Salvador e na região metropolitana, foram apreendidas com um homem natural do Rio Grande do Norte. A prisão, realizada pelas polícias Militar e Federal, ocorreu na noite desta terça, 7, na cidade do Conde (a 186 quilômetros de Salvador).

O armamento estava escondido no tanque de um carro, que era usado por ele para vir à capital baiana. No veículo, estavam, além do homem, a mulher e mais dois filhos menores de 10 anos.

De acordo com informações divulgadas na manhã desta quarta, 8, a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) informou que a polícia teria recebido uma denúncia anônima revelando que José Josenildo Araújo da Silva transportaria as armas para Salvador.

Conforme o órgão, o veículo modelo Fit, placa JRP 4877, foi monitorado e abordado por militares minutos depois de atravessar a divisa entre Bahia e Sergipe. Durante a abordagem, ele informou que estaria a passeio com a família na Linha Verde.

A polícia, sabendo do transporte criminoso, conduziu José Josenildo até o pátio da Policia Federal (PF), onde ele foi autuado por tráfico de armas.

Homem disse para a polícia que passaria férias com a família na Linha Verde

Policiais já sabiam que o armamento estava sendo transportado

