Homem é preso com 21 kg de drogas em ônibus interestadual

Após receber uma denúncia anônima, policiais rodoviários federais prenderam Kennedy Barbosa Cartaxo, de 30 anos, suspeito de tráfico de drogas. A prisão ocorreu na madrugada desta segunda-feira, 10, no km 429 da BR-116 Sul, em Feira de Santana (distante a 108 km de Salvador).

Com Kennedy Barbosa, a policia encontrou 21,6 quilos de crack e cocaína. As drogas estavam escondidos em uma mala no bagageiro do ônibus da Empresa Gontijo, que fazia linha São Paulo para Patos na Paraiba.

De acordo com os policiais, eles receberam a denúncia e fizeram a abordagem ao ônibus, onde foi encontrada a droga divididas em 18 tabletes, sendo 3 de crack e 3 de cocaína, além de 230 cápsulas. O material estava envolto em balões, usados em decorações de festas de aniversário, para inibir o cheiro.

Kennedy Barbosa assumiu ser o proprietário da droga e afirma ter comprado em São Paulo para ser distribuída em cidades do estado da Paraíba. "Eu não sei o valor não, sei que vale muito", afirmou o suspeito.

Ele foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado para o Presidio Regional. Segundo o delegado Mateus Souza, da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE), Kennedy é reincidente e já cumpriu pena pelo mesmo crime.

adblock ativo