Homem é preso com 1 kg de cocaína em Santo Antônio de Jesus

Ivanildo Francisco dos Santos foi preso com 1 kg de cocaína no município de Santo Antônio de Jesus, a 187 km de Salvador, na tarde desta terça-feira, 17. As drogas teriam sido encontras escondidas no veículo que ele dirigia

De acordo com a Polícia Civil, ele já estava sendo investigado há seis meses. Ainda conforme a polícia, o suspeito seria responsável pelo transporte de drogas de Salvador para a cidade do interior baiano.

Ivanildo Francisco foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. O material apreendido será encaminhado para perícia no Departamento de Polícia Técnica (DPT).

