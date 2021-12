Homem é preso após vítima rastrear celular roubado

Um homem de 22 anos foi preso após ser flagrado com um celular roubado em Feira de Santana (a 109 km de Salvador). A Polícia Militar localizou o suspeito após a vítima rastrear o aparelho. Ele foi detido já que não soube explicar a procedência do telefone e a vítima apresentou a nota fiscal do celular.

Ele, que não teve o nome revelado, estava na quadra poliesportiva do conjunto Feira IV. O suspeito foi levado para o Complexo de Delegacias de Feira de Santana, onde a ocorrência foi registrada.

Segundo o site Acorda Cidade, a PM explicou que adquirir produtos roubados é enquadrado como crime de receptação.

Rastrear

A vítima do roubo conseguiu recuperar o celular após rastrear o aparelho. Isso é possível fazer por meio do site Minha Conta para smartphones com sistema operacional do Google. Basta acessar o link 'encontre meu telefone' e fazer o login. Também é possível bloquear o telefone por esse site.

Quem tem iPhone deve estar com o celular logado no iCloud para rastrear por meio da opção Find My Phone (localize meu telefone). Com isso, é possível bloquear o aparelho e localizá-lo.

