Homem é preso após transportar armas e drogas

Um homem de 26 anos, que não teve a identidade revelada, foi preso na manhã desta quinta-feira, 20, por transportar aproximadamente 900 munições e 13 kg de cocaína na cidade de Ibotirama (distante a 664 km de Salvador). De acordo com o suspeito, a droga e as munições foram recebidas em Cuiabá, Mato Grosso, e seriam levadas para Salvador, onde ele receberia dinheiro pelo transporte do material.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o flagrante ocorreu durante uma abordagem de rotina a um veículo Fiat/Palio, em um trecho da BR 242, oeste baiano. Após suspeitarem do motorista, os agentes realizaram uma vistoria e encontraram no automóvel 17 caixas de munição calibre 9mm, três de calibre 30, três carregadores e 12 tabletes de cocaína, que pesavam juntos 12,7 kg.

Ainda de acordo com a PRF, o homem flagrado é casado e reside no município de Várzea Grande, Mato Grosso. Ele foi levado para a Delegacia de Polícia Civil em Ibotirama (BA), onde responderá por tráfico e porte ilegal de armas.

Material teria vindo de Mato Grosso, e seria levado para Salvador, em troca de dinheiro

adblock ativo