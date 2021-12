Homem é preso após tentativa de matar mulher e filhos em incêndio

Um homem foi preso após uma tentativa de matar a mulher e os filhos ateando fogo na casa da família, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). O caso aconteceu na noite deste domingo, 4.

De acordo com a Polícia Militar, o órgão recebeu denúncias de vizinhos informando que um morador do bairro Parque Verde I brigou com a esposa e estava tentando matá-la. A guarnição chegou no imóvel e informou ao acusado que ele seria conduzido para a delegacia por tentativa de homicídio.

Depois disso, o homem teria pedido para pegar uma camisa no quarto, mas se trancou no cômodo com a mulher e os filhos, de 7 e 17 anos, e ateou fogo no colchão.

Ao sentirem o cheiro de queimado vindo do interior da casa, os policiais entraram na casa e controlaram as chamas até a chegada do Corpo de Bombeiros. Ninguém ficou ferido.

O homem foi conduzido à delegacia onde foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio.

