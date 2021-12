Homem é preso após tentativa de homicídio em Amargosa

Um homem identificado como Wilson de Souza Oliveira, de 25 anos, foi preso no último sábado, 21, no povoado de três lagoas, em Amargosa (distante 248 km de Salvador), após ter cumprido um mandado de prisão em seu desfavor.

De acordo com a Polícia Civil, Wilson é suspeito de tentar matar Arielson dos Santos Pedra, a golpes de faca, no dia 16 de marça deste ano. Além disso, após a tentativa de homicídio, o suspeito continuou ameaçando a vítima, e chegou a comprar um galão de gasolina para incendiar a casa do desafeto.

Wilson está custodiado no Distrito Integrado de Segurança Pública (Disep), de Amargosa, à disposição da Justiça, aguardando ser encaminhado para o sistema prisional.

