Homem é preso após ser flagrado com caminhão roubado na BR-116

Um homem de 45 anos foi preso após ser flagrado com veículo de carga roubado na manhã deste domingo, 14, no km 410 da BR-116, em Feira de Santana (a 109 km de Salvador).

Durante a fiscalização, feita pelos policiais rodoviários federais (PRF), foram encontradas diversas adulterações no veículo. E, após a vistoria, foi verificado que se tratava de um Ford Cargo roubado no município pernambucano de Bonito, em julho de 2014.

De acordo com a PRF, o veículo conseguia passar pelas fiscalizações usando placas clonadas de outros caminhões, que eram colocadas no lugar da original com registro de roubo.

Os policiais entraram em contato com o proprietário do veículo, que agradeceu e informou que o caminhão não possuía seguro contra roubo.

O motorista detido mora no município de Pedras de Fogo, na Paraíba. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, em Feira de Santana, e responderá por receptação.

