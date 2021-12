Homem é preso após sequestrar e estuprar menino de 12 anos

Francisco José Santos, 21 anos, é suspeito de ter sequestrado e estuprado um menino de 12 anos. Ele teve o mandado de prisão preventiva cumprido no município de Itabuna (a 438 quilômetros de Salvador). Dida, como também é conhecido, foi localizado por uma equipe da 1ª Delegacia Territorial (DT) no bairro Santo Antônio, onde costumava dormir na rua à noite.

Dida, que trabalhava como lavador de carros, conheceu a vítima em junho de 2016 e, logo, o convidou para ir até uma pousada, onde estava hospedado, no centro de Itabuna. Após aceitar o convite, o garoto disse que precisava retornar para a casa, mas foi impedido e violentado sexualmente pelo homem.

A vítima ficou por longo tempo em cárcere privado e ainda trabalhou forçado lavando carros para o sequestrador. O homem, após as lavagens, pegava o dinheiro do serviço do garoto. Durante este período, os pais procuraram pelo menino.

No final do ano passado, Dida desconfiou que estava sendo procurado pela polícia e se mudou, com o refém, para Ilhéus (a 32 quilômetros de Itabuna). O menino lavava um carro quando foi localizado por um representante do Conselho Tutelar, na cidade.

Dida fugiu ao ver o homem conversando com o garoto. Em maio, o sequestrador ainda retornou à casa do menino para levá-lo outra vez. Ele foi impedido pela mãe da criança.

O suspeito foi preso nesta quinta-feira, 14, e irá responder pelos crimes de sequestro e estupro, segundo o delegado José Simões, da DT de Itabuna. As informações foram divulgadas nesta sexta, 15, pela assessoria da Polícia Civil.

