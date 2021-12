Homem é preso após perseguição policial em Eunápolis

Um homem foi preso após uma perseguição policial na noite desta terça-feira, 3, na cidade de Eunápolis. Na fuga, que se estendeu por alguns bairros, ainda houve troca de tiros.

Jadriano Rocha Santos, de 32 anos, e um comparsa teriam fugido de uma abordagem policial na BR-101 enquanto conduzia um carro. A perseguição passou pelos bairros Gusmão e Santa Lúcia, segundo informações do site Radar 64.

Ainda segundo o site, houve confronto entre policiais e Jadriano, que teve o pneu do carro atingindo por um dos disparos. Ele ainda jogou o veículo contra a motocicleta dos policias, que caíram, mas continuaram a busca. Na rua Monte Serrat, a dupla abandonou o veículo e continou a fuga a pé.

Jadriano foi alcançado pelos policiais e, com ele, foram encontrados R$ 415, documentos e um celular. De acordo com informações da Polícia Militar, ele teria descartado uma arma de fogo durante a perseguição. No carro, havia munições, toucas ninja e latas de cerveja. Jadriano foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, tentativa de homicídio e desobediência à autoridade. Não há informações sobre o segundo homem envolvido na ocorrência.

