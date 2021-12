Homem é preso após oferecer R$ 5 a criança para ter relações sexuais

Pedro Gonçalves Costa, de 53 anos, foi preso em Santa Cruz da Vitória, no sul da Bahia, após investigações da Polícia Civil indicarem que ele ofereceu uma quantia de R$ 5 para um menino de 5 anos e ter abusado sexualmente da criança. A prisão ocorreu na quinta-feira, 28, e foi divulgada neste sábado, 30.

Uma ação conjunta das polícias Civil e Militar prendeu o suspeito na rodoviária Santa Cruz da Vitória. De acordo com o delegado Miguel Cicerelli, titular da Delegacia Territorial (DT/Itaju do Colônia), a polícia suspeita que foi a terceira vez que o homem abusava do garoto.

O delegado disse que, se condenado, Pedro Costa, poderá sofrer uma pena de 8 a 15 anos de prisão. Autuado em flagrante, Pedro se encontra custodiado na unidade policial, à disposição da Justiça.

adblock ativo