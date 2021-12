Homem é preso após matar rival em Belmonte

Um homem foi preso na madrugada deste domingo, 21, após matar rival durante briga em um bar localizado na cidade de Belmonte (580 quilômetros de Salvador).

De acordo com site "Radar 64", Vilton Santana Maselli, 36 anos, atingiu Tiago Santos Almeida, 25, com golpes de faca no tórax. A vítima chegou a ser levada ao hospital público do município, mas não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Militar perseguiu Vilton, que durante a ação invadiu uma casa na avenida Beira Rio, pulou muros e se escondeu na cozinha de outra residência, mas foi preso. Os ciúmes que o suspeito alimentava pela ex-mulher, que estava se relacionando com a vítima, seria a motivação do homicídio.

Ainda de acordo com o site, há um mês, Vilton saiu do presídio de Eunápolis, onde esteve preso por agredir a ex-companheira.

O suspeito deve prestar depoimento nesta segunda-feira, 22, ao delegado titular de Belmonte, Wendel Ferreira, responsável pelas investigações do caso.

