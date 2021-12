Homem é preso após matar professora a facadas em Ribeira do Pombal

Um homem identificado como Guttemberg Jesus dos Santos, conhecido como 'Gugu', foi preso em flagrante na sexta-feira, 25, suspeito de matar uma professora a facadas na cidade de Ribeira do Pombal (distante a 300 km de Salvador).

De acordo com informações do site Calila Notícias, Guttemberg teria desferido os golpes de faca após uma discussão com a vítima. Ela foi socorrida para o Hospital Geral Santa Tereza, mas não resistiu aos ferimentos.

O suspeito fugiu do local após o crime. A polícia realizou buscas na região e conseguiu localizá-lo à noite. Gugu foi encaminhado para a delegacia de polícia local, que investiga a motivação do feminicídio.

