Homem é preso após matar mulher na frente de criança de 5 anos

Um homem foi preso por suspeita de ter matado Simone Conceição da Mota, 28, na frente da filha dela, de cinco anos. O lavrador Bartolomeu Vieira Filho, 45 anos, também conhecido como “Béu”, foi detido nesta quinta-feira, 19, no município de Cachoeira, no Recôncavo da Bahia.

Simone foi morta no último dia 30 de maio, dentro de casa, em uma localidade conhecida como "Tororó", na zona rural de Cachoeira.

De acordo com a polícia, o suspeito cometeu o crime porque não aceitou o fato de que Simone não quis ter um relacionamento amoroso com ele. Béu, então, teria invadido o imóvel e golpeado a vítima com um facão.

Ele foi autuado por feminicídio pelo delegado Eduardo Coutinho, da Delegacia Territorial (DT) de Cachoeira, onde permance à disposição da Justiça.

