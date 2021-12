Homem é preso após matar cunhado a facadas em Vitória da Conquista

Foi preso na noite desta quinta-feira, 21, o suspeito de matar o cunhado a facadas no município baiano de Encruzilhada. João Carlos Chile dos Passos, 23 anos, confessou o crime a policiais militares, que o localizaram durante rondas.

Segundo informações do 'Blog do Anderson', agentes da 80ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) abordaram João Carlos. O suspeito confessou que desferiu um golpe de arma branca na região do tórax da vítima, Caio Felipe dos Santos, de 24 anos, após discutirem por causa de uma dívida de uma motocicleta.

O suspeito do crime disse também que se feriu durante o ato, e foi encaminhado ao Hospital Municipal de Encruzilhada. Minutos depois, os policiais foram informados pelos enfermeiros que a vítima tinha ido a óbito no local do crime.

João Carlos foi conduzido para a delegacia da Polícia Civil de Vitória da Conquista.

