Homem é preso após marcar encontro com garoto de 12 anos

Romário Alexandre da Silva, de 32 anos, foi preso em flagrante nesta quinta-feira, 9, após marcar um encontro com um garoto de 12 anos por um aplicativo na cidade de Poções (distante a 444 km de Salvador), no sudoeste da Bahia.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito foi encontrado após a polícia iniciar investigações motivadas por uma denúncia do Conselho Tutelar de Poções sobre abusos sexuais que estariam sendo praticados contra a vítima.

No momento em que foi abordado, Romário estava com preservativos e filmes pornográficos, que seriam usados durante o encontro com o menino.

Na casa do suspeito, segundo a polícia, ainda foram encontrados uma CPU contendo material pornográfico envolvendo menores. O material será periciado no Departamento de Polícia Técnica (DPT) da região.

O homem foi autuado em flagrante por aliciar criança para praticar ato libidinoso. O suspeito está custodiado na carceragem da Delegacia Territorial (DT) de Poções e segue à disposição da Justiça.

