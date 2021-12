Homem é preso após manter esposa e filhos em cárcere privado

Um homem foi preso nesta terça-feira, 21, suspeito de manter sua companheira e seus dois filhos em cárcere privado por quase três meses. O crime ocorreu no município Bonfim de Ipirá (cerca de 202 km de Salvador), no interior da Bahia. O resgate foi feito através de uma denúncia anônima.

Segundo informações do Acorda Cidade, o delegado titular da Delegacia de Ipirá, Marcione Azevedo, alegou que a mulher, identificada como Marineide Macedo de Oliveira, foi encontrada com ferimentos no rosto e no braço. “Localizamos o imóvel com o autor e as vítimas depois da denúncia de um familiar. A mulher foi encaminhada para uma unidade de saúde e as crianças para casa de parentes”, explicou.

A polícia informou que o suspeito do crime, reconhecido como Rodrigo de Jesus Oliveira, foi encaminhado à delegacia local, onde permanecerá preso até a audiência de custódia.

adblock ativo