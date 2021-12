Homem é preso após manter a esposa em cárcere privado

Um homem foi preso por suspeita de manter a esposa em carcere privado há mais de uma semana, na cidade de Ibotirama. O fato ocorreu no sábado, 21, mas a informação foi divulgada pela Polícia Militar, nesta segunda-feira, 23.

A PM chegou até o suspeito, após receber uma denúncia anônima com informações do endereço onde a vítima estava. Ao chegarem no local, o suspeito foi preso em flagrante, com uma revólver calibre 38, além de 15 cartuchos intactos e uma faca.

Ele, a esposa e todo material apreendido, foram apresentados na delegacia de Ibotirama. O crime será investigado pela Polícia Civil.

