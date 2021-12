Homem é preso após jogar explosivo em delegacia na Bahia

Um homem foi preso após jogar um artefato explosivo dentro da delegacia de Santo Antônio de Jesus, no interior da Bahia. Raimundo Santos Costa, 47 anos, foi detido nesta quinta-feira, 2.

Após jogar o artefato na delegacia, o suspeito tentou fugir, mas foi perseguido e preso em uma casa. Não há informações do que teria motivado o ataque. Mas o delegado Adilson Bezerra, que está respondendo pela Coordenadoria de Polícia do Interior (Coorpin) do município, há suspeita que Raimundo sofre de distúrbios psicológicos.

"Ele jogou a bomba caseira e saiu correndo. A equipe de plantão com a apoio da Polícia Militar conseguiu localizar e prender o suspeito. Essa não é a primeira vez que ele comete atos dessa natureza, mas vai responder pelo artigo 251 (expor a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem, mediante explosão)", explicou o delegado.

Ninguém ficou ferido na ação, que também não chegou a destruir a delegacia.

Segundo o site Voz da Bahia, a polícia também suspeita que Raimundo seja responsável por ter deixado uma bomba no Fórum Desembargador Wilde Oliveira de Lima, no último dia 19 de outubro. O material se assemelha aos usados no período junino e foi encaminhado para perícia.

