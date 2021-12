Homem é preso após invadir igreja e quebrar imagens de anjos na Bahia

Um homem foi preso após invadir uma igreja e destruir imagens de anjos do altar em Itanhém (a 900 km de Salvador). O ataque aconteceu na manhã desta quinta-feira, 16, quando era realizada uma oração na igreja católica Matriz da cidade.

Segundo o secretário paroquial, Cláudio Mathias, um grupo de oito idosas participavam da prece quando Valdemir Pereira Lima, 39, entrou no templo religioso. Uma delas tentou conter Valdemir, mas ele fugiu.

"Cheguei cinco minutos depois que ele fugiu e encontrei as imagens de anjos destruídas na igreja e todos desesperados. Foi uma situação lamentável, mas felizmente ninguém saiu ferido", comentou Cláudio.

Na confusão, uma vela, que estava no altar, caiu no chão, colocando fogo no local. Contudo, as chamas foram contidas.

A polícia foi acionada e Valdemir foi detido. De acordo com policiais da cidade, ele sofre de distúrbios psicológicos, o que poderia ter motivado a invasão. Ele já tem outras passagens pela polícia.

*Sob supervisão do editora Paula Pitta

adblock ativo