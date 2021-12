Homem é preso após invadir casa de secretária

"Ele disse que rouba porque é descarado e tem o diabo no corpo. Disse também que precisava de dinheiro para comprar uma 'Cinquentinha' [motocicleta de 50 cilindradas]", revelou o delegado Rogério Pereira, titular da 22ª Delegacia de Simões Filho, o que ouviu de Edson Santos Costa, 38, o Meia-meia.

O homem foi preso na tarde desta quarta-feira, 28, após arrombar a casa da secretária de Políticas Públicas e Promoção à Mulher do município, Miralva Pazeres, e tentar fugir com uma TV. O imóvel, que fica na Rua Walter José Tolentino Alves, no Centro da cidade, estava vazio.

Meia-meia foi detido por policiais da 22ª CIPM (Simões Filho), depois que populares o viram invadindo a residência. "Ele pulou o muro e entrou pelo basculante do banheiro. Quando os policiais chegaram, ele estava do lado de fora com a TV, mas já tinha vários sacos com roupas e objetos", diz Pereira.

Conforme o titular, o suspeito revelou que já estava observando a rotina da casa. "Disse que passou algumas vezes e percebeu que as luzes estavam sempre apagadas. Avaliou que não morava ninguém".

Casa é alvo constante

De acordo com o delegado Rogério Pereira, a secretária afirmou que esta não foi a primeira vez que o imóvel foi roubado. Ele informou ainda que os investigadores do Serviço de Investigação (SI) da unidade policial estão coletando imagens de câmeras de segurança de lojas comerciais e casas do Centro para verificar se Meia-meia praticou outros crimes.

"Temos vários registros de arrombamentos, é o mesmo modus operandi [forma de agir]. Vamos verificar se foi ele", considerou Pereira. Meia-meia, que já possui passagem por roubo, foi autuado em flagrante por furto qualificado, rompimento de obstáculos e escalada. Ele permanece detido na 22ª Delegacia.

adblock ativo