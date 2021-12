Homem é preso após explosão de banco em Chorrochó

Um homem foi preso na madrugada deste sábado, 11, em fuga após explodir uma agência bancária, na cidade de Chorrochó, a 508 km de Salvador. A quadrilha que estava com o suspeito conseguiu fugir. Não houve feridos.

Os policiais militares foram alertados minutos após as explosões. Durante as buscas eles alcançaram Heleno Lopes de Souza, 53 anos. Heleno estava colocando 'miguelitos' (artefatos cortantes), na BR-116, momentos antes da sua prisão.

O homem confessou a participação no crime, e com ele foi apreendido um carro. Ainda não há informações da quantia levada pelos criminosos. Heleno foi apresentado na Delegacia Territorial de Paulo Afonso. "Sabemos dos outros integrantes e estamos com as equipes atrás deles. Daremos a resposta necessária", afirmou o comandante do Policiamento Especializado (CPE) da PM, coronel Sérgio Freire.

