Homem é preso após estuprar e tentar matar lavradora em Iaçu

Poucas horas depois de estuprar e tentar matar uma lavradora, na zona rural do município de Iaçu (distante a 280 km de Salvador), Edvando da Silva Mendes, de 20 anos, foi preso em flagrante, por policiais da Delegacia Territorial local, nesta segunda-feira, 15. Ele foi capturado em sua residência, no distrito de João Amaro.

Segundo informações da polícia, Edvando teria cometido o crime na noite de domingo, 14, na localidade conhecida como Rua da Linha, quando a vítima retornava para casa. Ao despedir-se de uma amiga, na praça central de João Amaro, a lavradora foi abordada por Edvando, que sugeriu acompanhá-la até a sua residência.

Ainda de acordo com os agentes, depois de ser violentada, em um trecho do acesso à zona rural, ela conseguiu atingir o supercílio do agressor com uma pedra. Edvando reagiu desferiu murros na mulher, que acabou desmaiando. Após as agressões, a vítima foi abandonada no local.

Na manhã desta segunda, moradores da região encontraram a lavradora e a encaminharam ao Hospital Edgard Medrado, onde permanece internada. Surpreendido pelos policiais, Edvando tentou negar o estupro, mas testemunhas ouvidas na delegacia confirmaram tê-lo visto saindo da praça, em companhia da vítima. Ele foi autuado em flagrante por estupro e tentativa de homicídio.

