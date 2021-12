Homem é preso após estuprar adolescente de 16 anos

Um homem foi preso na noite do último domingo, 28, após ser acusado de estuprar uma adolescente de 16 anos. O crime ocorreu na saída da cidade de Itamaraju (a 743 km de Salvador). Identificado como Adiran de Oliveira Brito, ele seria irmão do padrasto da vítima e confessou o crime após ser detido.

De acordo com o site Itamaraju Notícias, Adiran ofereceu uma carona de motocicleta para a vítima. Durante o percurso, o acusado desviou do caminho e a levou para uma estrada vicinal, próxima a um posto de combustíveis, localizado na saída da cidade. Em seguida, o homem obrigou a jovem a manter relações sexuais.

Logo após o ato, a mesma foi levada para a residência da companheira do acusado e recebeu ameaças, caso ela contasse a situação para alguém. Mesmo abalada emocionalmente, a vítima contou para familiares o que teria ocorrido e foi orientada a procurar as autoridades policiais do município.

Após ouvir o depoimento de outras duas testemunhas, o delegado Marco Antônio, da 8ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), autuou Adiran por prática de crime de estupro. Ele ficou detido na unidade policial e está à disposição da Justiça.

adblock ativo