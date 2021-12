Homem é preso após espancar e furar olho de cachorro na Bahia

Um homem foi preso em flagrante após agredir e cegar um cachorro em Itambé, no sudoeste da Bahia. O crime acontece nesta sexta-feira, 8, mas foi divulgado nesta segunda-feira, 12.

Segundo o Blog do Marcelo, Paulo Sousa, 33 anos, perfurou os olhos do cão, batizado como "Vicente", porque o animal seguiu a cadela dele e entrou na casa do suspeito.

Ele usou uma barra de ferro para agredir o cachorro, que é de uma vizinha de Paulo Sousa.

Em seguida, o animal foi abandonado na rua e foi reconhecido por moradores. Policiais militares ajudaram no socorro ao cão.

