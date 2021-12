Homem é preso após esfaquear mulher em Eunápolis

Nilton Silva dos Santos, de 35 anos, foi preso na tarde de quinta-feira, 24, suspeito de esfaquear uma mulher em Eunápolis (distante a 526 km de Salvador).

De acordo com informações do site Radar 64, o crime aconteceu em uma casa após uma discussão. A mulher de 21 anos sofreu um corte profundo em uma das mãos. Ela conseguiu correr e pedir ajuda na residêcia do cunhado.

Nilton chegou a ser detido pela polícia, e, segundo o site, estaria visivelmente embriagado. A vítima prestou depoimento na delegacia da região.

