Homem é preso após derrubar portão de presídio em Teixeira de Freitas

Um homem de 49 anos foi preso nesta sexta-feira, 5, após utilizar o carro para derrubar um portão do Conjunto Penal de Teixeira de Freitas, no Extremo-Sul baiano, e colidir no segundo acesso do presídio. Diran de Sá Moreira estava visivelmente embriagado e afirmou que queria libertar o filho, Henrique dos Santos Moreira, que está preso desde março por assalto a mão armada.

O homem estava em um carro modelo Corsa, de cor preta, e foi preso pelos policiais e agentes penitenciários ao bater no segundo portão. Por causa do impacto, ele sofreu ferimentos pelo corpo, segundo informações do site Teixeira News..

Após ser levado à Delegacia Territorial de Teixeira de Freitas, Diran admitiu que tentou invadir a unidade prisional para libertar o filho. Ele foi preso em flagrante por danos ao patrimônio público e embriaguez ao volante e encaminhado à carceragem da 8ª Coorpin, onde permanece à disposição da Justiça. O carro foi apreendido.

