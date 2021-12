Homem é preso após decepar dedos da mão da companheira

José Cleilson dos Santos foi preso em flagrante nesta terça-feira, 17, por policiais da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam), de Paulo Afonso (distante a 471 km de Salvador), após decepar quatro dedos da mão esquerda, arrancar parte do couro cabeludo e esfaquear com um facão as costas da companheira, de prenome Maria Lúcia.

De acordo com a delegada Juliana Fontes, da Deam/Paulo Afonso, José Cleilson admitiu, em depoimento, que agiu dessa forma porque encontrou a mulher com um short curto na porta da casa onde moram. Maria Lúcia está internada no Hospital Nair Alves de Souza (HNAS), em Paulo Afonso.

A delegada, que solicitou a prisão preventiva de José Cleison, afirmou que ele já havia sido preso pela Deam, em maio deste ano, por manter a companheira e os filhos em cárcere privado, mas saiu após cumprir alguns meses.

