Homem é preso após capotar em fuga na BR-324

Um homem não identificado foi preso após capotar em fuga na BR-324, no trecho do município de Simões Filho (Região Metropolitana de Salvador), na segunda-feira, 1º. O veículo era roubado e clonado e o condutor estava com documentos falsos.

Ele fugiu após policiais rodoviários federais darem ordem de parada. Após adentrar em uma via vicinal, perdeu o controle do veículo e capotou.

Os PRFs identificaram que a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do condutor e o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) do automóvel eram falsificados. Foi constatado que o veículo era clonado, ou seja, tinha placas de outro com mesmas características, sendo que o original possuía ocorrência de furto registrado em outubro de 2012 em Salvador.

O homem foi detido e enquadrado nos crimes de uso de documento falso, receptação de veículo e direção perigosa, previstos no código penal.

