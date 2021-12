Homem é preso após cadela achar droga em Sedex

Um homem foi preso depois que policiais encontraram drogas dentro de uma correspondência recebida por ele na casa onde morava, no condomínio Princesa do Sertão, em Feira de Santana (a 109 km de Salvador). A descoberta foi feita com a ajuda da cadela farejadora "Teka", que identificou o material suspeito no pacote de Sedex.

Ao abrir a embalagem, os policiais encontraram 300 gramas de haxixe envolvidos em chocolate. Segundo o site Acorda Cidade, a polícia ainda apreendeu 103 adesivos de LSD, 171 comprimidos de ecstasy, balança digital, bloco com anotações com contabilidade, embalagens diversas e uma quantia em dinheiro com Leonardo Ataíde Oliveira.

