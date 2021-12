Homem é preso após arrombar igreja e tentar furtar R$ 52,25 em moedas

Um homem arrombou a igreja matriz da Paróquia São João Batista, em Quijingue, na região sisaleira da Bahia (a 333 quilômetros de Salvador), na madrugada deste sábado, 7, e tentou furtar R$ 52,25 em moedas.

Segundo o blog Notícias de Santaluz, Aílton Pereira da Costa, 20 anos, foi preso em flagrante, por volta das 3h, ainda no local do crime.

De acordo com o blog, policiais militares da 4ª Companhia do Quinto Batalhão e do Pelotão do distrito de Algodões chegaram no local após uma denúncia de que a secretaria paroquial estava sendo arrombada.

Após a prisão, o homem foi encaminhado para a delegacia de Euclides da Cunha (a 60 quilômetros de Quijingue).

