Homem é preso após arremessar drogas e celulares em presídio

Um homem de 30 anos foi detido na tarde deste domingo, 18, após arremessar celulares e drogas no Presídio Regional de Paulo Afonso, localizado no bairro Tancredo Neves III, na cidade de Paulo Afonso (a 475 quilômetros de Salvador) .

De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), Elisval de Matos Silva, foi reconhecido por policiais durante varreduras no perímetro do presídio após equipes encontrarem os pacotes dentro do local.

Um homem, que não teve a identidade divulgada, acabou sendo detido por desacato enquanto tentava impedir que Elisval fosse conduzido à viatura.

Foram encontrados dois celulares e porções de maconha. O caso foi registrado na Delegacia Territorial de Paulo Afonso.

