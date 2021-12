Homem é preso após agredir sogra em Rio Real

Um homem de 32 anos foi preso na noite do sábado, 20, após invadir a casa da sogra e agredi-la. Com ele foram apreendidos dois facões, uma foice e duas facas tipo peixeira. O caso foi divulgado na manhã desta segunda-feira, 22, e ocorreu no loteamento Raimundo Guimarães, em Rio Real (a 208 quilômetros de Salvador).

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), a sogra de José Souza dos Santos compareceu na sede da guarnição solicitando apoio da Polícia Militar, após sofrer ameaças de José, que procurava pela esposa.

"O agressor apresentava sinais de embriagues. Ele foi localizado próximo da casa da vítima e tentou resistir a prisão", conta o soldado Balbino da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Rio Real).

De acordo com o titular da Delegacia Territorial (DT) de Rio Real, delegado Jobson Lucas, o suspeito quebrou o portão e alguns bens materiais da residência da sogra. José e as armas foram encaminhados para DT. Ele foi autuado por crime de dano, ameaça e violência doméstica.

